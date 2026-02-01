Öffentlich-rechtlicher Rundfunk

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) (Elisa Schu / dpa / Elisa Schu)

Sie verteidige den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber er müsse sich auch Fragen nach seiner Effizienz, nach seiner Neutralität sowie nach seiner Ausgewogenheit stellen lassen, sagte die CDU-Politikerin der "Bild am Sonntag". Schwierig werde es, wenn die veröffentlichte Meinung sich immer mehr von der öffentlichen verabschiede. In diesen Fällen müssten sich ARD und ZDF regelmäßig selbst hinterfragen. Zudem sprach sich Klöckner für mehr politische Live-Berichterstattung aus. Bundestagsdebatten sollten im Hauptprogramm übertragen werden. Dies sei wichtiger als manche Sendung aus der Konserve.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.