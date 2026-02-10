Antrittsbesuch

Julia Klöckner (CDU), Bundestagspräsidentin, reist nach Israel. (Elisa Schu / dpa / Elisa Schu)

Die CDU-Politikerin folgt einer Einladung ihres israelischen Amtskollegen Ohana. Im Gespräch mit dem Parlamentspräsidenten und weiteren Politikern soll es nach Angaben des Bundestags vor allem um die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel, die Lage in der Nahost-Region sowie Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Parlamente auch im Cyber-Bereicht gehen. Vorgesehen sind dabei auch Treffen mit Oppositionsführer Lapid und der deutsch-israelischen Freundschaftsgruppe der Knesset. Klöckner will außerdem in Yad Vashem der von den Nationalsozialisten ermordeten Jüdinnen und Juden gedenken.

Darüber hianus plant sie einen Besuch in einer Gedenkstätte für die Opfer des Terrorangriffs der militant-islamistischen Hamas am 7. Oktober 2023.

