DFB-Pressekonferenz mit Bundestrainer Klopp (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Klopp erklärte das große Aufgebot mit der Belastungssteuerung und mit dem Versuch, neue Spieler kennenzulernen. Im Aufgebot stehen 16 Akteure ohne bisheriges Länderspiel, darunter Mittelfeldspieler Felix Keidel von Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg und mehrere Profis des aktuellen Tabellenführers SC Freiburg.

Im Tor kehrt Marc-Andre ter Stegen zurück, der eigentlich als Stammtorwart eingeplant war und verletzungsbedingt seit Juni 2025 kein Länderspiel mehr absolvierte. Oliver Baumann (Hoffenheim), der einen Großteil der Länderspiele vor der WM bestritt, wurde ebenso nicht nominiert wie Angreifer Deniz Undav (Stuttgart).

Das erste Länderspiel unter Bundestrainer Klopp findet nächste Woche Donnerstag gegen die Niederlande statt. Anschließend trifft die DFB-Auswahl in der Nations League auf Serbien und zweimal auf Griechenland.

Kader 1 für Niederlande und Griechenland:

Tor: Finn Dahmen (FC Augsburg), Alexander Nübel (Besiktas), Marc-André ter Stegen (Ajax Amsterdam)

Abwehr: Hennes Behrens (FC Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand), Nathaniel Brown (Bayern München), Max Rosenfelder (SC Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Philipp Treu (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Mittelfeld: Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Bambasé Conté (TSG Hoffenheim), Yannik Engelhardt (SC Freiburg), Chris Führich (VfB Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern München), Lennart Karl (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (FC Brentford), Anton Stach (Leeds United)

Angriff: Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (FC Arsenal)

Kader 2 für Serbien und Griechenland:

Tor: Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt), Finn Dahmen (FC Augsburg), Jonas Urbig (Bayern München)

Abwehr: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle United)

Mittelfeld: Karim Adeyemi (FC Barcelona), Mika Baur (Celtic Glasgow), Tom Bischof (Bayern München), Said El Mala (1. FC Köln), Brajan Gruda (RB Leipzig), Vitaly Janelt (FC Brentford), Felix Keidel (SV Elversberg), Aleksander Pavlovic (Bayern München), Derry Scherhant (SC Freiburg), Florian Wirtz (FC Liverpool)

Angriff: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus Turin)

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.