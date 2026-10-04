Extremes Niedrigwasser

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Die Lage am Rhein und am Bodensee sei eine dramatische Belastung für die Natur und die Wirtschaft, sagte der SPD-Politiker dem Kölner Stadt-Anzeiger. Deutschland brauche einen anderen Umgang mit Wasser. Die Länder täten gut daran, die Mittel aus dem Sondervermögen zu einem guten Teil aufzuwenden. Die Verfügbarkeit von Wasser sei ein zentraler Faktor für Sicherheit und Wirtschaft.

Morgen trifft sich Schneider mit EU-Umweltkommissarin Roswall bei einer Sonderkonferenz zum Thema in Berlin. Teilnehmen werden Vertreter von Ländern, Unternehmen und Verbänden.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.