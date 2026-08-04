Niedrigwasser in Deutschland
Hilft eine Vertiefung der Fahrrinne?

Niedrigwasser setzt Schifffahrt und Industrie unter Druck. Eine tiefere Fahrrinne soll helfen. Doch Kritiker warnen, dass sie das eigentliche Problem nicht löst: den zunehmenden Wassermangel durch den Klimawandel.

    Im Bild: Eine Frau steht am Ufer der Donau mit Blick auf eine Rollfähre bei Klosterneuburg; aufgenommen am Dienstag, 04. August 2026. Fehlender Niederschlag und hohe Temperaturen sorgen derzeit für historisch niedrige Pegelstände. FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH
    Fehlender Niederschlag und hohe Temperaturen sorgen derzeit für historisch niedrige Pegelstände - auch an der Donau (picture alliance / APA-Images / GEORG HOCHMUTH)
    Von der Elbe über den Rhein bis zum Bodensee: In vielen Regionen Deutschlands sinken die Wasserstände derzeit auf Tiefstwerte. Als Ursachen gelten vor allem die Hitze und Trockenheit der vergangenen Wochen. Für die Schifffahrt werden die Folgen des Niedrigwassers immer spürbarer.  
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm

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    Nicht nur die Niederschlagsmenge, sondern auch die Wasserspeicher in den Alpen spielen eine wichtige Rolle: Schnee und Gletscher geben im Jahresverlauf Schmelzwasser ab und stabilisieren die Abflussmengen der Flüsse. Doch in diesem Jahr fehlen diese Reserven. „Das haben wir auch in diesem Jahr, dass wir geringe Schneerücklagen hatten. Die fehlen natürlich jetzt“, sagt Martin Helms von der Bundesanstalt für Gewässerkunde.  
    Ein Güterschiff fährt auf dem Rhein.
    Ein Güterschiff fährt auf dem Rhein.

    DürreWie das Niedrigwasser der Wirtschaft schadet
    Die niedrigen Pegelstände verleihen der Forderung nach einer Vertiefung der Fahrrinnen neuen Auftrieb. Befürworter sehen darin eine Möglichkeit, die Schifffahrt auch bei Niedrigwasser aufrechtzuerhalten.  
    Löst eine tiefere Fahrrinne die Probleme der Schifffahrt bei Niedrigwasser - oder braucht es andere Antworten? 

    Pro Fahrrinnenvertiefung: Mehr Sicherheit für Schifffahrt und Industrie 

    Das Niedrigwasser belastet die deutsche Wirtschaft. Besonders die Binnenschifffahrt ist betroffen: Bei niedrigen Pegelständen müssen schwere Güterschiffe in den Häfen bleiben, weil sie selbst ohne Fracht zu viel Tiefgang haben. Leichtere Schiffe können die Wasserstraßen zwar weiter nutzen, aber nur mit einem Teil ihrer üblichen Ladung.  
    Ein Binnentankschiff im begrenzten Fahrwasser des Rheins bei Düsseldorf-Oberkassel
    Ein Binnentankschiff im begrenzten Fahrwasser des Rheins bei Düsseldorf-Oberkassel

    Martin Staats zum Rheinpegel Tiefststand für Deutschlands wichtigste Wasserstraße befürchtet

    08:08 Minuten01.08.2026
    Martin Staats, Präsidiumsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt und Vorstand der Binnenschifffahrtsgenossenschaft MSG, sieht in einer verlässlicheren Fahrrinne einen wichtigen Baustein für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Er verweist auf die sogenannte Abladeoptimierung am Mittelrhein, insbesondere an der Engstelle bei Kaub. Zehn bis 20 Zentimeter mehr Tiefgang könnten rund 200 Tonnen zusätzliche Fracht pro Schiff ermöglichen. Das entspreche der Ladung mehrerer Lkw. Für extreme Niedrigwasserjahre sei das zwar „nicht der ganz große Wurf“, aber eine spürbare Verbesserung. 
    Staats argumentiert zudem mit der Bedeutung für Industrie und Versorgung. Eine verlässliche Wasserstraße sei notwendig, um Kraftwerke, Chemieunternehmen und Stahlproduktion mit Rohstoffen zu versorgen und Mehrkosten zu vermeiden.  
    Unternehmen wie Thyssenkrupp müssen bei Engpässen ihre Produktion drosseln, weil Lieferketten unterbrochen werden. Langfristig kann dies auch Arbeitsplätze gefährden.  
    Oliver Krischer (r, Grüne) Umweltminister von Nordrhein-Westfalen verfolgt die Pegelmessung an der Urft. Krischer informierte sich zu Beginn der winterlichen Hochwassersaison über Sanierungstand und Ausbau des Pegelmessnetzes an der Urft bei Gemünd.
    Oliver Krischer (r, Grüne) Umweltminister von Nordrhein-Westfalen verfolgt die Pegelmessung an der Urft. Krischer informierte sich zu Beginn der winterlichen Hochwassersaison über Sanierungstand und Ausbau des Pegelmessnetzes an der Urft bei Gemünd.

    FlüsseNiedrigwasser - NRW-Verkehrsminister fordert Bundesmittel

    04:51 Minuten03.08.2026
    Vor diesem Hintergrund hat sich inzwischen auch der grüne NRW-Verkehrs- und Umweltminister Oliver Krischer für eine Vertiefung der Fahrrinne ausgesprochen und den Bund aufgefordert, die Mittel für den Ausbau zwischen Duisburg und Köln bereitzustellen. 
     
    Das Wasserproblem bleibt: Kritik an der Vertiefung der Flüsse 
    Martin Helms von der Bundesanstalt für Gewässerkunde bestätigt, dass solche Maßnahmen für die Schifffahrt „natürlich gut“ seien. Gleichzeitig mahnt er zur Abwägung: Flüsse seien nicht nur Verkehrswege, sondern auch Lebensräume für zahlreiche Organismen. 
    Deutlich grundsätzlicher fällt die Kritik von Ernst Paul Dörfler aus: Der Umweltschützer und Elbe-Experte hält eine Vertiefung der Fahrrinnen für keine Lösung. An frei fließenden Flüssen wie der Elbe führe Ausbaggern nicht zu mehr nutzbarer Wassertiefe - das Wasser fließe lediglich „tiefer durch die Landschaft“. Das eigentliche Problem sei die sinkende Wassermenge, die sich durch solche Eingriffe nicht beheben lasse. Im Gegenteil: Bauliche Maßnahmen könnten die Erosion verstärken und den Wassermangel weiter verschärfen.  
    Eine Frau erfrischt sich an einem Trinkbrunnen in Halle/Saale.
    Eine Frau erfrischt sich an einem Trinkbrunnen in Halle/Saale.

    ExtremwetterDie Politik tut sich schwer beim Hitzeschutz
    Kommentare und Themen der Woche
    Kommentare und Themen der Woche

    Kommentar zum NiedrigwasserVertiefte Fahrrinnen helfen nicht

    03:08 Minuten03.08.2026
    Auch DLF-Umweltredakteurin Ann-Kathrin Büüsker warnt vor falschen Antworten in ihrem Kommentar: „Wer angesichts des Niedrigwassers nach Flussvertiefungen ruft, hat das Grundproblem nicht verstanden.“ Eine generelle Vertiefung könne die Lage sogar verschärfen, weil das Wasser schneller abfließe. Statt Millionen in solche Eingriffe zu investieren, plädiert sie für moderne, flacher gebaute Schiffe, die auch bei niedrigen Pegeln einsatzfähig sind. 
    Hinzu kommen ökologische Bedenken. Es geht schließlich um einen bedeutenden Eingriff in das bestehende Ökosystem.   
    Mögliche Alternativen zur Vertiefung der Fahrrinne 
    Neben der Vertiefung der Fahrrinne werden auch andere Ansätze diskutiert. Der Umweltschützer Ernst Paul Dörfler fordert ein grundsätzliches Umdenken in der Wasserwirtschaft: Statt Wasser schnell abzuleiten, müsse es stärker in der Landschaft gehalten werden - etwa durch die Wiedervernässung von Mooren und die Nutzung des Bodens als natürlichen Speicher. 
    Extremes Niedrigwasser am Rhein in Mannheim und Ludwigshafen.
    Extremes Niedrigwasser am Rhein in Mannheim und Ludwigshafen.

    NiedrigwasserHydrologe Helms: Mit Pegel-Tiefständen ist bis in den Herbst zu rechnen

    09:14 Minuten04.08.2026
    Auch technische Lösungen spielen eine Rolle. Martin Staats verweist auf flachere, an Niedrigwasser angepasste Schiffe und speziell konzipierte Niedrigwasser-Schleusen. Möglich sind zudem alternative Kühlverfahren in der Industrie und neue Schiffstechnik.   
     
    Onlinetext: Diana Hodali / Quellen: Deutschlandfunk, Agenturen