Die Inflation dürfte sich bei rund zwei Prozent einpendeln, sagte Verbandspräsident Sewing der Funke Mediengruppe. Zu Jahresbeginn könnte die Rate etwas niedriger liegen, eine längere Phase unter der Zwei-Prozent-Marke sei aber eher unwahrscheinlich. Sewing erwartet, dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen weitgehend unverändert lässt.
Eine Inflation von zwei Prozent ist das Ziel der EZB für eine mittelfristige Sicherung der Preisstabilität. Der Anstieg des allgemeinen Preisniveaus lag in Deutschland zuletzt knapp über zwei Prozent.
Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.