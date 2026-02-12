Verkehrspolitik

Theoretische Führerscheinprüfung (picture alliance / Bernd Wüstneck / dpa-Zentralbild / ZB)

Der Reformvorschlag komme einem massiven Angriff auf die Verkehrssicherheit gleich, sagte der Vize-Vorsitzende Bartels der "Rheinischen Post".

Schnieder, CDU, hatte gestern die mit Ländervertretern überarbeiteten Eckpunkte zur Reform vorgestellt, die dazu führen soll, dass der Erwerb des Führerscheins nicht mehr so teuer ist. Geplant ist etwa die Erprobung der sogenannten "Laienausbildung", bei der Fahrschüler mit Nahestehenden im Auto Fahrpraxis erwerben können. Außerdem soll die Vorbereitung auf die Theorieprüfung komplett online, etwa per App, erfolgen können.

Bartels sagte dazu, viele Themenbereiche könnten nur im Präsenzunterricht vermittelt werden.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.