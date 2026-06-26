Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Man könne nicht Jahre und Jahrzehnte auf Baurecht warten. Mit dem Infrastruktur-Zukunftsgesetz baue man Doppelprüfungen ab und ermögliche zum Beispiel, dass Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen von Dritten durchgeführt werden können. Zur Kritik von Umweltschutzorganisationen, wonach der Naturschutz mit dem Gesetz ausgehöhlt werden könnte, meinte Schnieder, man senke keine Standards, sondern mache die Verfahren lediglich praxistauglicher.

Der Bundestag stimmt heute über das von der schwarz-roten Bundesregierung auf den Weg gebrachte Gesetz zur Beschleunigung großer Bauvorhaben ab.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.