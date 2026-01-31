Russischer Angriffskrieg

Bundesverteidigungsminister Pistorius (SPD) (Elisa Schu/dpa)

Zugleich äußerte der SPD-Politiker Zweifel an der Friedensbereitschaft des russischen Machthabers. Bislang sehe er keine Anzeichen dafür, dass Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine beenden wolle, sagte Pistorius dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn es darauf ankomme, halte Putin immer an seinen Maximalforderungen fest und zeige sich an keiner Stelle kompromissbereit. Während der Friedensgespräche in Abu Dhabi habe er die Ukraine in einer Art und Weise bombardieren lassen wie kaum zuvor in diesem Krieg. Das sei Terror, der sich ausschließlich gegen die Zivilbevölkerung richte, in einem Winter mit Temperaturen von minus 20 Grad, erklärte Pistorius.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.