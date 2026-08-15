Waldbrände in Deutschland

Waldbrand im Hürtgenwald (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

Viele zusätzliche Löschzüge wurden dorthin verlegt. Im Zentrum steht die am frühen Freitagmorgen evakuierte Ortschaft Gey, deren rund 2.000 Bewohnerinnen und Bewohner bei Verwandten und Freunden unterkamen. Zwei Bergepanzer der Bundeswehr schlugen Schneisen im Bereich des Ortsteils. Damit soll ein weiteres Übergreifen des Brandes verhindert werden.

Nachdem der Wind gedreht hat, musste die Feuerwehr wegen der Rauchentwicklung ihre Einsatzzentrale an eine Schule verlegen. Die Kräfte stellen sich darauf ein, dass der Einsatz noch Tage dauert. Die Polizei hat für die Aufklärung der Brandursache ein Hinweisportal eingerichtet.

Der Waldbrand bei Langscheid in Rheinland-Pfalz ist hingegen weitgehend unter Kontrolle. Aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf im Lahntal und aus Osterholz-Scharmbeck in Niedersachsen wurden auf Feldern brennende Heuballen gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.