Bundesverteidigungminister Boris Pistorius äußert sich zusammen mit General Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr, nach der Sitzung des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Die Bundeswehr ist einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Und da nimmt es nicht wunder, dass sich gesellschaftliche Widersprüche und Probleme in der Bundeswehr spiegeln.

Und trotzdem sind die zutage geförderten Erkenntnisse niederschmetternd. Sexuelle Belästigung und Fehlverhalten bis hin zur sexuellen Gewalt in der Bundeswehr sind der Studie zufolge weitaus verbreiteter als bislang bekannt.

Es ist nicht überraschend, dass junge Frauen in den unteren Dienstgradgruppen sowie nicht-heterosexuelle Männer überproportional von Fehlverhalten betroffen sind. Die Täter sind überwiegend Männer.

Erschütternde Zahlen

Allein in den vergangenen zwölf Monaten haben demnach 38 Prozent der Soldatinnen und 16 Prozent der Soldaten verbale Belästigung erfahren. Neun Prozent der Soldatinnen und drei Prozent der Soldaten gaben körperliches Fehlverhalten an. Von sexualisierter Gewalt waren jeweils zwei Prozent betroffen.

Niederschmetternd, denn die Bundeswehr ist nicht irgendein Arbeitgeber in Deutschland. Die Bundeswehr steht wie kaum eine andere staatliche Institution für den Schutz dessen, was unser politisches Wertegerüst ausmacht: den Schutz von Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechten.

Menschenwürde flächendeckend verletzt

Es geht um die Achtung der Menschenwürde, die das Grundgesetz verspricht. Es darf nicht sein, dass gerade in der Bundeswehr die Menschenwürde flächendeckend verletzt wird. Genau das hat aber die Dunkelfeldstudie ans Licht gebracht.

Erstens sind sexuelle Übergriffe – egal von wem und gegen wen sie verübt werden – an sich inakzeptabel. Gerade in einer Institution, die auf gegenseitiges Vertrauen aufbauen muss – das altertümliche Wort Kameradschaft beschreibt dies immer noch sehr gut –, ist ein solches Klima toxisch. Zweitens hat dies höchstwahrscheinlich bereits jetzt der Bundeswehr geschadet.

Negative Auswirkungen auf die Bewerberzahlen

Viele neue Rekrutinnen und Rekruten werden durch persönliche Kontakte geworben, im Familien- oder Freundeskreis. Wenn schlechte Erfahrungen kommuniziert werden, dann hat sich das bereits jetzt negativ auf die Bewerberzahlen ausgewirkt.

Die Unterstützung der Opfer sexueller Übergriffe ist von überragender Wichtigkeit. Eine unabhängige Beratungsstelle beim Zentrum für Innere Führung in Koblenz soll künftig rund um die Uhr erreichbar sein.

Betroffene können dort Erlebtes ansprechen und sich über weitere Schritte informieren, ohne zunächst den Dienstweg beschreiten zu müssen.

Ein 34-Punkte-Aktionsplan soll in nächster Zeit umgesetzt werden. Das ist ein wichtiger Schritt, denn den Worten der Betroffenheit müssen Taten folgen.

Verteidigungsminister Pistorius hat vollmundig Null Toleranz gegenüber sexuellem Fehlverhalten angekündigt. Das muss er jetzt aber auch durchsetzen.