Schwer bewaffnete Banden kontrollieren weite Teile Haitis. (Odelyn Joseph / AP / dpa / Odelyn Joseph)

Die deutschen Streitkräfte würden kurzfristig Lufttransportkapazitäten bereitstellen, um bei der Verlegung von Ausrüstung und Material zu helfen, teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit. Mit der Unterstützung zeige sich Deutschland als zuverlässiger Partner von Friedensmissionen der Vereinten Nationen. Der Einsatz solle in den nächsten Wochen erfolgen. Die Bundeswehr werde jene Länder unterstützen, die in Haiti Truppen vor Ort bereit stellten. Dies seien unter anderem Kenia, der Tschad und Guatemala. Damit leiste die Bundeswehr einen wichtigen Beitrag zur schnellen Stabilisierung der Sicherheitslage in dem Karibik-Staat.

Die UNO-Mission wurde im vergangenen Jahr auf Initiative der USA gegründet, mit dem Ziel, kriminelle Banden zu bekämpfen, die weite Teile Haitis kontrollieren.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.