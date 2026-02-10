Verteidigung

Mitarbeiter der Firma Stark Defence demonstrieren in einem Waldstück den Aufbau ihrer Drohnenwaffe "Virtus". Eine sogenannte Kamikaze-Drohne, die auch Loitering Munition (lauernde Munition) genannt wird. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Die Rahmenverträge für den Kauf mit einem Gesamtvolumen von mehr als 4,3 Milliarden Euro sollen mit den deutschen Start-Up-Firmen Helsing und Stark geschlossen werden, wie aus zwei Vorlagen des Finanzministeriums für den Haushaltsausschuss des Bundestages hervorgeht. Der Ausschuss ​soll dem Geschäft in Kürze zustimmen.

Es handelt sich um Lenkwaffen, die über einem Zielgebiet kreisen, bis ihnen ⁠ein Ziel zugewiesen wird, das sie dann autonom angreifen. Die Drohnen sollen zunächst die Kampfkraft und den Schutz der Panzerbrigade 45 in Litauen erhöhen. Sie sind ein zentraler deutscher Beitrag zur Abschreckung an der NATO-Ostflanke. Die Auslieferung der ersten Systeme soll ​noch in diesem Jahr beginnen und bis Anfang 2027 abgeschlossen sein.

