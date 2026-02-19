USA-Iran-Konflikt

Die Bundeswehr reduziert ihre Präsenz im Irak weiter (Archivbild). (IMAGO / photothek / IMAGO / Florian Gaertner / photothek.de)

Aufgrund der zunehmenden Spannungen in der Region habe man das Personal in Erbil verringert, teilte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums mit. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Die Bundeswehr hatte bereits Anfang des Monats ihre Präsenz reduziert. In einem Lagebericht, aus dem der "Spiegel" zitiert, heißt es, wegen der gemeinsamen Nutzung von Stützpunkten mit US-Streitkräften bestehe eine mittelbare Gefährdung für die Bundeswehr.

Die Bundeswehr unterstützt im Irak den Aufbau der örtlichen Streitkräfte. Schwerpunkt ist die kurdische Metropole Erbil. Zuletzt waren rund 300 Soldaten und Soldatinnen im Einsatz.

