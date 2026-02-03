Für 585.000 Beschäftigte

Die Gewerkschaft IG BCE hat vor dem Start der Tarifverhandlungen ganz andere Erwartungen als der Bundesarbeitgeberverband Chemie (Archivbild). (picture alliance / dpa / Uwe Anspach)

Die Gespräche zwischen der Gewerkschaft IG BCE und dem Arbeitgeberverband Chemie sind auf zwei Tage angesetzt. Regionale Tarifgespräche im vergangenen Monat brachten kein Ergebnis. Die Gewerkschaft fordert höhere Einkommen und Maßnahmen, um Arbeitsplätze zu sichern. Die Arbeitgeber verweisen dagegen auf die angespannte Lage in der Branche. Sie betonen, man müsse zunächst Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen. Der aktuelle Tarifvertrag läuft Ende des Monats aus.

