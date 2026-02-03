Für 585.000 Beschäftigte

Die Gespräche zwischen der Gewerkschaft IG BCE und dem Arbeitgeberverband Chemie im niedersächsischen Langenhagen sind auf zwei Tage angesetzt.
Die IG BCE fordert höhere Einkommen und Maßnahmen, um Arbeitsplätze zu sichern. Die Arbeitgeber verweisen dagegen auf die angespannte Lage in der Branche. Sie betonen, man müsse zunächst Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen. Der aktuelle Tarifvertrag läuft Ende des Monats aus.
