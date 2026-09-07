Hilfsbedürftigkeit

Viele Pflegende reduzierten ihre Erwerbstätigkeit und nähmen dadurch finanzielle Nachteile auch für die eigene Alterssicherung in Kauf, sagte die Vorstandsvorsitzende Engelmeier. Der Sozialverband fordert den Ausbau von Tagespflege, ambulanten Diensten und Beratungsangeboten.
Der Bundesverband pflegender Angehöriger erklärte, Pflege dürfe nicht überwiegend auf den Schultern von Angehörigen abgeladen werden. Der 2008 gegründete Bundesverband versteht sich als Interessenvertretung und Selbsthilfeorganisation pflegender Angehöriger. In Rostock beginnt heute auch ein dreitägiger Kongress zur Pflege.
Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.