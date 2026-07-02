Wie das Portal Immoscout24 mitteilte, stiegen die durchschnittlichen Nebenkosten in unsanierten Bestandswohnungen innerhalb eines Jahres um 3,8 Prozent. Die Kaltmieten legten im gleichen Zeitraum um 2,7 Prozent zu. In einer Mitteilung von Immoscout hieß es, der energetische Zustand von Wohnungen entscheide zunehmend darüber, was das Wohnen für Mieter am Ende koste. Für den Vergleich hat das Portal nach eigenen Angaben über mehrere Millionen Inserate ausgewertet.
Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.