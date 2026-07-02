Wohnen
Bundesweiter Vergleich: Nebenkosten in älteren Wohnungen steigen schneller als die Kaltmiete

In älteren Mietwohnungen steigen die Nebenkosten schneller als die Kaltmieten.

    Eine Fassade mehrerer Altbauwohnungen in München
    In älteren Wohnungen steigen die Nebenkosten mehr als die Kaltmiete. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)
    Wie das Portal Immoscout24 mitteilte, stiegen die durchschnittlichen Nebenkosten in unsanierten Bestandswohnungen innerhalb eines Jahres um 3,8 Prozent. Die Kaltmieten legten im gleichen Zeitraum um 2,7 Prozent zu. In einer Mitteilung von Immoscout hieß es, der energetische Zustand von Wohnungen entscheide zunehmend darüber, was das Wohnen für Mieter am Ende koste. Für den Vergleich hat das Portal nach eigenen Angaben über mehrere Millionen Inserate ausgewertet.
    Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.