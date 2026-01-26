Tarifverhandlungen

Verdi hat zu Warnstreiks an Uni-Kliniken aufgerufen. (picture alliance / NurPhoto / Ying Tang)

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi soll der Ausstand zwei Tage andauern. Die Patienten müssten mit deutlichen Einschränkungen rechnen. Für eine Notfallversorgung sei jedoch gesorgt, hieß es. In den Verhandlungen fordert Verdi sieben Prozent mehr Lohn, mindestens aber 300 Euro. Die Arbeitgeber hatten das als unbezahlbar abgelehnt. Mit weiteren Arbeitsniederlegungen bis zur dritten Verhandlungsrunde vom 11. bis zum 13. Februar muss gerechnet werden.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.