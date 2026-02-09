Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Wie aus einem Gesetzentwurf hervorgeht, der auch dem Deutschlandfunk vorliegt, kann etwa der Ausbau der Stromleitungen derzeit nicht mit dem Bau von Elektrizitätsverteilernetze Schritt halten. Daher komme es öfter zu Drosselungen oder Abschaltungen von Wind- und Solaranlagen. Ihre Betreiber würden dafür jährlich mit Milliarden entschädigt. Nach dem Gesetzesvorschlag sollen solche Entschädigungen in bestimmten Fällen wegfallen. Außerdem sollen Anlagenbetreiber nach der Vorlage Baukostenzuschüsse für die Erweiterung des Stromnetzes geben.

Die Partei Die Grünen kritisiert Reiches Gesetzentwurf. Fraktionschefin Dröge spricht von einem Abwürgen des nötigen Ausbaus von Erneuerbaren Energien.

