Andy Burnham bei einer Grundsatzrede in Manchaster. (AP Photo / Alastair Grant / Alastair Grant)

In einer Grundsatzrede in Manchester sprach Burnham von der größten Umverteilung der Macht, die das Land je erlebt habe. Er werde die Macht in die Hände der Menschen und Regionen legen. Man brauche eine neue Entschlossenheit, um den Lebensstandard der Menschen im Land zu verbessern. Um die Wirtschaft und das Land wieder auf Kurs zu bringen, müsse man die Politik ändern und zwar jetzt.

Burnham ist derzeit der einzige Kandidat für die Nachfolge von Premierminister Starmer. Dieser hatte in der vergangenen Woche angesichts des fehlenden Rückhalts auch in der eigenen Partei seinen Rücktritt angekündigt. Burnham könnte im Juli neuer britischer Regierungschef werden.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.