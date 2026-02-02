Viele Busse bleiben am Montag wegen eines bundesweiten Warnstreiks in den Depots (Archivbild). (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

Wie lange dauert der Warnstreik?

Verdi zufolge wird mit Beginn der Frühschicht bis zum Ende der Spätschicht und damit teils bis Dienstagfrüh gestreikt. Örtlich begannen die Arbeitskampfmaßnahmen bereits am späten Abend. Fahrgäste müssen sich entsprechend eine alternative Fahrmöglichkeit suchen. Zudem sind sie aufgerufen, auf nicht erforderliche Fahrten zu verzichten.

Bleibt der gesamte öffentliche Nahverkehr stehen?

Nein, für die Regionalverkehrszüge und den Fernverkehr der Deutschen Bahn gilt das nicht. Auch die S-Bahnen in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Köln, Nürnberg, Rhein-Main fahren, ebenso die Fähren der HADAG in Hamburg. Busse privater Subunternehmen sind ebenfalls nicht von den Warnstreiks betroffen. Einige kommunalen Verkehrsbetriebe informieren auf ihren Internetseiten und in ihren Apps darüber, welche Buslinien in der jeweiligen Stadt oder Region trotz Warnstreik noch bedient werden können.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) teilten mit, dass Trams unterwegs sein werden - allerdings ohne Fahrgäste. Dabei geht es darum zu verhindern, dass die Oberleitungen wieder einfrieren wie nach dem Eisregen vergangene Woche.

Was müssen Arbeitnehmer und Schüler beachten?

Grundsätzlich gilt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst dafür verantwortlich sind, pünktlich im Betrieb anzukommen, sie tragen das sogenannte "Wegerisiko". Das gilt bei Streik genauso wie etwa bei Schnee und Glätte. Heißt: Auch wenn Busse und Bahnen nicht fahren, dürfen Angestellte nicht einfach zu spät kommen. Darauf macht Verband deutscher Arbeitsrechtsanwälte aufmerksam.

Fällt der Schulbus aus, gilt das auch nicht als Ausrede, dass das Kind nicht in der Schule erscheint. "Der Streik im Nahverkehr ändert nichts an der Schulpflicht", sagt der Anwalt für Verwaltungsrecht, Achelpöhler. Eltern müssen also im Falle eines Streiks nicht nur überlegen, wie sie selbst pünktlich zur Arbeit kommen, sondern auch eine Lösung finden, damit der Nachwuchs rechtzeitig in der Schule erscheint.

Wie wird es auf Straßen und Autobahnen aussehen: Sind Staus unausweichlich?

Auf den Hauptstrecken rechnen Experten damit, dass es vor allem zu den Berufsverkehrszeiten voller sein wird. Wer mit dem Auto unterwegs sein muss, dem wird geraten, wenn möglich, die Stoßzeiten zwischen 7 und 9 Uhr und 16 bis 18 Uhr zu meiden, und sich vorab über die aktuelle Verkehrslage zu informieren. Hilfreich sind auch deutlich früheres Losfahren und Fahrgemeinschaften. Wer die Option auf Homeoffice hat, dem wird empfohlen, sie gegebenenfalls zu nutzen.

Warum wird überhaupt gestreikt?

In den seit November laufenden Verhandlungen, die in allen 16 Bundesländern meist mit den Kommunalen Arbeitgeberverbänden (KAV) geführt werden, fordert Verdi deutlich bessere Arbeitsbedingungen im kommunalen Nahverkehr, etwa durch Verkürzung der Wochenarbeitszeit und der Schichtzeiten, Verlängerung der Ruhezeiten sowie höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit. Mit den Warnstreiks soll der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden, die zweite Verhandlungsrunde der Tarifgespräche ist für den 2. März geplant. Die Arbeitgeber werfen Verdi unrealistische Forderungen vor und kritisieren die Streiks als unverhältnismäßig.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.