Chinesische Plattform

Bytedance behält nur knapp 20 Prozent an der US-Version von Tiktok. Rund 80 Prozent wurden an Großinvestoren wie Oracle, Silver Lake und eine Investmentgesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Staaten veräußert.
Hintergrund ist ein Konflikt zwischen Tiktok und der US-Regierung. Unter dem ehemaligen Präsidenten Biden war ein Gesetz zur Einschränkung des Einflusses von Bytedance auf Tiktok in den USA beschlossen worden. Dies sah den Verkauf eines Großteils der Anteile oder ein komplettes Verbot vor. Washington begründete dies mit nationalen Sicherheitsinteressen. Befürchtet wurden chinesische Propaganda sowie Spionage.
Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.