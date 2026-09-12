Erstes Konzert seit sechs Jahren

Sängerin Céline Dion steht wieder auf der Bühne. (picture alliance / AP Photo / Aurelien Morissard / Aurelien Morissard)

Zum Auftakt ihres Auftritts vor rund 30.000 Zuschauern in der Plenitude-Arena bei Paris sang die 58-Jährige das Lied "On ne change pas". Sichtlich berührt hielt sie nach dem Song kurz inne, als Fans ihren Namen riefen. "Ich muss euch gestehen, dass der Weg steiniger war als erwartet, die Strecke länger als erwartet, mit ungeplanten Zwischenstopps", sagte Dion. Sie habe die Hoffnung aber nicht aufgegeben. 2022 hatte die kanadischen Sängerin bekanntgegeben, an einer unheilbaren Autoimmunerkrankung zu leiden. In den vergangenen Jahren trainierte sie intensiv Körper und Stimme.

Das Konzert in der Plenitude-Arena ist der Auftakt einer Serie von zunächst 16 bereits ausverkauften Auftritten. Im Mai will die Sängerin dort zehn weitere Konzerte geben.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.