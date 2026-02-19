Deutsche Bahn

Das Logistikunternehmen DB Cargo erhält EU-Beihilfen. (picture alliance / Snowfield Photography / D. Kerlekin / Snowfield Photography)

Von derzeit rund 14.000 Vollzeitstellen hierzulande sollten 6.200 wegfallen, sagte Osburg der Deutschen Presse-Agentur. Das betreffe fast alle Bereiche, etwa Fahrbetrieb, Disposition, Planung, die Verwaltung sowie den Vertrieb und die IT. Der Stellenabbau ist Teil eines Umstrukturierungsplans, mit dem der neue Firmenchef das defizitäre Unternehmen wieder in die Spur bringen will. Noch in diesem Jahr muss DB Cargo infolge eines EU-Beihilfeverfahrens wieder schwarze Zahlen schreiben. Osburgs Vorgängerin, Nikutta, war im Oktober abberufen worden.

