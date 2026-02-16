Magnus Carlsen hält unter anderem den Titel als Weltmeister im Blitzschach (Archivbild). (Daniel Bockwoldt / dpa / Daniel Bockwoldt)

Caruana hatte zuvor im Halbfinale den Deutschen Vincent Keymer geschlagen. Der Mainzer verlor anschließend auch die Partie um Platz drei. Formatübergreifend war es Carlsens 21. WM-Titel, der ihm ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar (rund 84.300 Euro) einbrachte. Von 2013 bis 2023 war Carlsen Schachweltmeister. Daneben hält er unter anderem den Titel als Weltmeister im Blitzschach.

Freestyle-Schach ist eine Schachvariante, bei der die Anfangspositionen der Figuren vor jeder Partie zufällig ausgelost werden. Dadurch gibt es keine fest einstudierten Eröffnungen.

