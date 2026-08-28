Handelskonflikt mit Kanada

US-Präsident Trump hat angeordnet, den Ontario-See in "Lake America" umzubenennen. (picture alliance / imageBROKER / elov)

Auch sei der Name bereits über 400 Jahre alt, der See habe ihn also lange vor der Gründung der kanadischen Konföderation und vor der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten erhalten. Trump hatte die Umbenennung gestern per Dekret angeordnet.

Hintergrund ist der Handelskonflikt beider Länder. Nach gescheiterten Verhandlungen hatte Kanada als Reaktion auf drastisch erhöhte US-Zölle mit Gegenzöllen reagiert. In der Folge bezeichnete Trump Kanada als den "schlechtesten Handelspartner überhaupt".

Im vergangenen Jahr hatte der US-Präsident in einem ähnlichen Konflikt mit Mexiko zu einem vergleichbaren Schritt gegriffen. Er ließ den Golf von Mexiko einseitig in "Golf von Amerika" umbenennen.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.