Handelskonflikt mit Kanada

Carney weist Trumps einseitige Umbenennung des Ontario-Sees zurück und betont indigene Wortherkunft

Kanadas Premierminister Carney hat die von US-Präsident Trump einseitig verkündete Umbenennung des Lake Ontario in "Lake America" zurückgewiesen. Seine Landsleute würden das Gewässer an der Grenze beider Länder für immer beim bisherigen Namen nennen. Zugleich verwies Carney darauf, dass der Begriff "Ontari'io" auf die indigene Bevölkerung zurückgehe und in deren Sprache "Der See ist schön, der See ist groß" bedeute.