Kritik am Bundeskanzler

Dennis Radtke, CDA-Bundesvorsitzender (Florian Wiegand / dpa)

Wenn der Kanzler regelmäßig das halbe Land mit bestimmten Äußerungen gegen sich aufbringe, sei das kontraproduktiv, sagte Radtke dem Magazin "Focus". So habe Merz etwa bei einem Fernsehauftritt alle Ärzte zu Nutznießern des Systems erklärt. Das helfe nicht, erklärte der CDA-Vorsitzende. Wenn die Union immer wieder Diskussionen lostrete, ob die Leute faul seien und alle nur das System ausnutzten, dann habe die Union schlicht nicht verstanden, worum es gehe.

Er sei vielmehr dafür, den Fokus voll auf Wachstum zu legen. Hier gebe es aber nicht primär um Debatten über Krankheitstage oder Arbeitszeiten. Gebraucht werde Planungssicherheit für die Unternehmen, weniger Bürokratie, schnellere Genehmigungsverfahren und niedrigere Energiepreise, forderte Radtke.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.