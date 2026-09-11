Kritik am Bundeskanzler

Dennis Radtke, CDA-Bundesvorsitzender, übt Kritk an Bundeskanzler Merz (Florian Wiegand / dpa)

Wenn der Kanzler regelmäßig das halbe Land mit bestimmten Äußerungen gegen sich aufbringe, sei das kontraproduktiv, sagte Radtke dem Magazin "Focus". Wenn die Union immer wieder Diskussionen lostrete, ob die Leute faul seien und alle nur das System ausnutzten, dann habe sie schlicht nicht verstanden, worum es gehe. Er sei vielmehr dafür, den Fokus voll auf Wachstum zu legen. Hier gehe es aber nicht primär um Debatten über Krankheitstage oder Arbeitszeiten. Gebraucht würden Planungssicherheit für die Unternehmen, weniger Bürokratie, schnellere Genehmigungsverfahren und niedrigere Energiepreise, forderte Radtke.

Die neue CDU-Generalsekretärin Hoppermann erklärte, sie sehe auch, dass sinkende Umfragewerte Fragezeichen hinterließen. Man sei aber auf dem richtigen Weg, sagte sie im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Merz sei angetreten, dieses Land zu modernisieren und für Wirtschaftswachstum zu sorgen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.