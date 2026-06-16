Hardt sagte im Deutschlandfunk, US-Präsident Trump werde das nicht zulassen. Auch die israelische Regierung habe ein Interesse an einem Iran ohne Atomwaffen und ohne ballistische Raketen, die Israel bedrohten. Der CDU-Politiker betonte, es müsse sichergestellt werden, dass die vom Iran unterstützte Hisbollah ihre Angriffe gegen Israel einstelle.
Es ist unklar, ob sich Israel an die Absichtserklärung der USA und des Iran gebunden fühlt. Verteidigungsminister Katz hatte erklärt, man werde sich nicht aus dem Südlibanon zurückziehen.
Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.