Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Europaparlaments
sagte im Deutschlandfunk , Kanada sei das wohl europäischste Land außerhalb Europas. Es gehöre zu den engsten und verlässlichsten Partnern der EU. McAllister fügte hinzu, welche Rechte und Pflichten eine assoziierte Mitgliedschaft umfassen solle, sei noch offen. Er erwarte einen konkreten Entwurf der EU-Kommission zum Kanada-EU-Gipfel Ende Oktober.
sagte im Deutschlandfunk , Kanada sei das wohl europäischste Land außerhalb Europas. Es gehöre zu den engsten und verlässlichsten Partnern der EU. McAllister fügte hinzu, welche Rechte und Pflichten eine assoziierte Mitgliedschaft umfassen solle, sei noch offen. Er erwarte einen konkreten Entwurf der EU-Kommission zum Kanada-EU-Gipfel Ende Oktober.
McAllister erhofft sich von der aktuellen Initiative einen Impuls für das kanadisch-europäische Handelsabkommen Ceta. Er habe kein Verständnis dafür, dass einige EU-Mitgliedsstaaten Ceta noch immer nicht ratifiziert hätten.
Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.