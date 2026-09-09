Norbert Röttgen (Archivbild) (imago / dts Nachrichtenagentur)

Mit dem Anschlagsversuch am Flughafen Leipzig/Halle sei eine neue Dimension der russischen Aggression sichtbar geworden, betonte Röttgen. Er warf der AfD vor, an der Seite derer zu stehen, die Deutschland angriffen. Die SPD-Abgeordnete Dilcher räumte ein, dass sie sich mehr Geld für humanitäre Hilfe weltweit wünsche. Sie betonte, man dürfe nicht erst handeln, wenn Krisen an den eigenen Grenzen angekommen seien.

Der AfD-Haushaltspolitiker Kögel bemängelte, für Diplomatie stünden nur sechs Milliarden Euro zur Verfügung, während der Verteidigungsetat auf fast 110 Milliarden steige. Kögel sagte, es brauche kein Deutschland, das sich daran gewöhne, kriegstüchtig zu werden. Die Grünen-Abgeordnete Schäfer kritisierte, der Haushaltsentwurf verliere die Balance zwischen Verteidigungsfähigkeit und Außenpolitik aus den Augen.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.