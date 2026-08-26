Abstimmung

Das Plenum des Thüringer Landtags. (imago / Karina Hessland-Wissel)

Die Landtagsfraktionen von CDU, BSW, SPD und Linken erklärten, am Freitag nicht für den Antrag der AfD stimmen zu wollen. Sie warfen der Partei unter anderem ein rassistisches und frauenfeindliches Weltbild vor.

Die AfD-Fraktion hatte beantragt, in einem konstruktiven Misstrauensvotum Voigt abzuberufen und ihren Fraktionschef Höcke ins Amt zu wählen. Sie hatte den Schritt mit der Aberkennung der Doktorwürde von Voigt begründet. Für ein erfolgreiches Votum wären 45 Stimmen nötig. Die AfD-Fraktion verfügt über 32 Sitze. Zuletzt war unklar, wie das BSW abstimmen würde.

Bereits im Februar war die AfD mit einem Misstrauensantrag gegen den Ministerpräsidenten gescheitert. Die Thüringer AfD wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.