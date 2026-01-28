Antrag auf Bundesparteitag

Rumänische Saisonarbeiter bei der Spargelernte in Deutschland (imago / Rainer Unkel)

Diese würden nur in Spitzenzeiten während der Ernte benötigt und übten keine Vollzeitstelle aus, heißt es in einem Antrag für den Bundesparteitag der CDU im Februar in Stuttgart. Zudem kämen die Saisonkräfte aus dem Ausland, wo ein Entgelt unter dem Mindestlohn auch noch deutlich über den dortigen Standards liege.

Der Bauernverband fordert schon länger eine Begrenzung des Mindestlohns für Saisonarbeitskräfte von 80 Prozent. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Rainer sprach sich dafür aus. Allerdings habe ein Prüfung im Juli ergeben, dass eine Ausnahme des Mindestlohns für Saisonkräfte rechtlich nicht ohne Weiteres möglich sei, erklärte der CSU-Politiker.

