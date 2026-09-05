Keine Lust, ihren Parteichef und Bundeskanzler, Merz, zu treffen. (picture alliance/dpa/Jennifer Brückner)

Ein Sprecher der Abgeordneten sagte mit Blick auf die dreitägige Klausur in Berlin kommende Woche, an der Absage wegen Merz' Umgang mit Ex-Bundesverkehrsminister Schnieder bei der Kabinettsumbildung habe sich nichts geändert. Die 39-köpfige Fraktion hatte Merz vor der Sommerpause verärgert einen Brief geschickt. Merz erklärte daraufhin, er gehe davon aus, dass sich die Wogen bis September geglättet hätten und er die Landtagsfraktion selbstverständlich sehen werde. Zuletzt sagte der Kanzler wiederum aus terminlichen Gründen eine Einladung zum offiziellen Fest in der rheinland-pfälzischen Landesvertretung ab.

Schnieder hatte früher Partei- und Kommunalämter in Rheinland-Pfalz inne. Zudem ist er der Bruder des Ministerpräsidenten. Die Ablösung als Verkehrsminister im Juli hatte sich zur Hängepartie entwickelt, sodass er schließlich selbst zurücktrat. Eine Begründung blieb Merz bisher schuldig.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.