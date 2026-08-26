Kabinettsklausur

CDU-Fraktionschef Frei lehnt Aufnahme von Hitzeschutz ins Grundgesetz weiter ab

Die CDU lehnt es weiter ab, die Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern ins Grundgesetz aufzunehmen. Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Frei, sagte im Deutschlandfunk, eine solche Regelung würde keine Probleme lösen.