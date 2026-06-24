CDU-Generalsekretär Linnemann hält Pantisanos Äußerungen für niederträchtig. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann )

CDU-Generalsekretär Linnemann sagte in einer aktuellen Stunde, Pantisanos Äußerungen seien infam, geschichtsvergessen und niederträchtig. Er disqualifiziere sich für jede politische Verantwortung. Der innenpolitische Sprecher der SPD, Fiedler, betonte, eine demokratische Partei, die CDU, werde in eine Linie mit Faschisten gesetzt. Zuvor hatte Bundeskanzler Merz einer Kooperation der CDU mit der Linken erneut eine Absage erteilt.

Pantisano selbst äußerte sich bei der aktuellen Stunde nicht. Er hatte am Wochenende gesagt, es gebe keinen Unterschied zwischen der CDU, die faschistische Politik mache, und der AfD oder den Faschisten selbst. Später entschuldigte sich der 46-Jährige.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.