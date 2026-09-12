"Interview der Woche"

CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Merz stehe für das Bild der Zukunft, wohin sich Deutschland bewegen solle. Als Beispiel nannte die CDU-Politikerin die Rentenreform, bei der man erreichen wolle, dass die Menschen mehr Rente hätten als vorher - und perspektivisch sinkende Beiträge.

In der CDU war die Kritik an Merz nach dem Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt wieder lauter geworden. Der Chef des Arbeitnehmerflügels CDA, Radtke, sagte dem "Focus", wenn der Kanzler regelmäßig das halbe Land mit bestimmten Äußerungen gegen sich aufbringe, dann sei das kontraproduktiv. Der CDU-Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern, Peters, sagte, mit Merz werde es keine Auftritte mehr vor der Landtagswahl in dem Bundesland am 20. September geben. Auch die sächsischen CDU-Kreisverbände äußerten Kritik am Kanzler und forderten eine "schonungslose Analyse" der aktuellen Lage.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm:

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.