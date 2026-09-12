"Interview der Woche"
CDU-Generalsekretärin Hoppermann sieht Merz und Regierung auf dem richtigen Weg - innerparteiliche Kritik am Bundeskanzler wird lauter

CDU-Generalsekretärin Hoppermann hat die Überzeugung geäußert, dass Bundeskanzler Merz und die Bundesregierung trotz anhaltender Kritik auf dem richtigen Weg sind. Hoppermann sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, natürlich sehe sie, dass sinkende Umfragewerte Fragezeichen hinterließen. Es sei aber notwendig, die gemeinsamen Anstrengungen anzugehen.

    Franziska Hoppermann (CDU) schaut in die Kamera.
    CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann (picture alliance / dpa / Soeren Stache)
    Merz stehe für das Bild der Zukunft, wohin sich Deutschland bewegen solle. Als Beispiel nannte die CDU-Politikerin die Rentenreform, bei der man erreichen wolle, dass die Menschen mehr Rente hätten als vorher - und perspektivisch sinkende Beiträge.
    In der CDU war die Kritik an Merz nach dem Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt wieder lauter geworden. Der Chef des Arbeitnehmerflügels CDA, Radtke, sagte dem "Focus", wenn der Kanzler regelmäßig das halbe Land mit bestimmten Äußerungen gegen sich aufbringe, dann sei das kontraproduktiv. Der CDU-Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern, Peters, sagte, mit Merz werde es keine Auftritte mehr vor der Landtagswahl in dem Bundesland am 20. September geben. Auch die sächsischen CDU-Kreisverbände äußerten Kritik am Kanzler und forderten eine "schonungslose Analyse" der aktuellen Lage.
    Aus dem Deutschlandfunk-Programm:
    Nach AfD-Sieg: Ratlosigkeit in der Koalition
    Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.