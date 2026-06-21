Wiebke Winter ist beim Landesparteitag der CDU Bremen zur Spitzenkandidatin für die Bürgerschaftswahl gewählt worden. (picture alliance / dpa / Focke Strangmann)

Sie erhielt 92 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die 30-Jährige könnte damit die erste Frau im Amt des Bremer Bürgermeisters werden. - Seit 1946 stellt allerdings die SPD den Regierungschef, derzeit mit Andreas Bovenschulte.

Winter, die Fraktionsvorsitzende der CDU ist, drängte ihre Partei zum Aufbruch. Bremen sei das Land mit der bundesweit höchsten Armutsquote, der höchsten Arbeitslosenquote und dem letzten Platz in Bildungsrankings, sagte sie auf dem Parteitag. Sie kündigte an, sich für Sicherheit, Digitalisierung, weniger Bürokratie und verlässliche Kinderbetreuung einzusetzen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss sie aus.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.