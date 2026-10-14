Sven Schulze (CDU) (dpa / Michael Kappeler)

Das sagte der geschäftsführende Ministerpräsident und CDU-Fraktionschef Schulze im ZDF. Wie sich die Abgeordneten in einem solche Fall verhielten, hänge von der Situation ab - und ob es einen Kandidaten gebe oder mehrere. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Müller sagte der Magdeburger "Volksstimme", die CDU-Abgeordneten sollten sich im dritten Wahlgang nicht enthalten. Enthaltung sei keine Haltung.

Gestern hatte sich die CDU-Fraktion darauf verständigt, bei der Ministerpräsidentenwahl im Dezember zunächst den Saal zu verlassen. Im ersten und zweiten Wahlgang ist jeweils die absolute Mehrheit nötig. Der Spitzenkandidat des Wahlsiegers AfD, Siegmund, braucht die Unterstützung anderer Parteien, um gewählt zu werden. Er hat angekündigt, nur für einen Wahlgang zur Verfügung zu stehen. Im dritten Wahlgang ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.