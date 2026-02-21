"Es wird Zeit, dass den Leistungsträgern dieser Gesellschaft auch die steuerliche Anerkennung zuteil wird." (picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)

Der Bundesparteitag stimmte in Stuttgart dafür, den Spitzensteuersatz künftig erst ab einem Jahreseinkommen von 80.000 Euro greifen zu lassen - und nicht mehr wie bislang ab 68.000 Euro. Es werde Zeit, dass den Leistungsträgern dieser Gesellschaft auch die steuerliche Anerkennung zuteil werde. Vor dem Parteitag hatte Generalsekretär Linnemann den Vorstoß bereits unterstützt. Der Koalitionspartner SPD äußerte sich distanziert, Grüne und Linke übten scharfe Kritik. Union und SPD haben im Koalitionsvertrag eine steuerliche Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen vereinbart. Bundesfinanzminister Klingbeil will dazu bis Mitte des Jahres Vorschläge vorlegen.

Der CDU-Parteitag plädierte zudem für eine Erhöhung des Elterngelds und stellte sich gegen einen Vorschlag der SPD, Beiträge der gesetzlichen Sozialversicherung auch auf Kapital- und Mieteinnahmen zu erheben.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.