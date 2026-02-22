"Es wird Zeit, dass den Leistungsträgern dieser Gesellschaft auch die steuerliche Anerkennung zuteil wird." (picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)

Dieser soll nach einem Beschluss des Bundesparteitags künftig erst ab einem Jahreseinkommen von 80.000 Euro greifen und nicht mehr wie bislang ab rund 68.000 Euro. Es werde Zeit, dass den Leistungsträgern dieser Gesellschaft auch die steuerliche Anerkennung zuteil werde. Die CDU argumentiert, dass durch den veränderten Tarifverlauf alle Einkommen entlastet würden. Kritiker wenden ein, dass sich dies bei einem höheren Brutto stärker auswirkt. Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag Entlastungen bei der Einkommensteuer vereinbart. Bundesfinanzminister Klingbeil will dazu bis Mitte des Jahres Vorschläge vorlegen.

Die SPD will vor allem kleine sowie mittlere Einkommen entlasten - und hält im Gegenzug auch einen höheren Spitzensteuersatz für vertretbar.

