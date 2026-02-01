Steuersenkungen gefordert (imago / Christian Ohde)

Die "Bild am Sonntag" zitiert aus einem entsprechenden Reformvorschlag. Mehr ‌als drei Millionen Arbeitslose seien ein unmissverständliches ​Signal, dass die Politik endlich alles tun müsse, um das ⁠Aufstiegsversprechen zu erneuern und Wachstumskräfte zu entfesseln, heißt es. In einer sogenannten "Agenda für Arbeitnehmer" schlägt der Wirtschaftsrat eine Anhebung des Grundfreibetrags, das spätere Einsetzen des Spitzensteuersatzes und die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags vor. Die geforderte Begrenzung der Sozialabgaben solle durch eine Verringerung von Gesundheitsleistungen finanziert werden.

Der Wirtschaftsrat der CDU versteht sich als unternehmerischer Berufsverband und ist nach eigenen Angaben keine Teilorganisation der CDU.

