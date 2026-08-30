Appell aus dem Iran

Modschtaba Chamenei in einer Aufnahme von 2019 (picture alliance / NurPhoto | Morteza Nikoubazl)

In einer von der Nachrichtenagentur Irna verbreiteten Erklärung rief er die islamischen Staaten, insbesondere jene in Westasien und am Golf, zur Einheit auf. Diese müssten ihren wahren Feind erkennen und dessen Pläne durchkreuzen.

Chamenei, der nach der Tötung seines Vaters durch einen US-Luftangriff dessen Nachfolge im März angetreten hatte, ist seit Monaten nicht öffentlich aufgetreten. Er soll bei dem Beschuss schwer verletzt worden sein. Im Zuge der militärischen Auseinandersetzungen mit den Vereinigten Staaten hat Teheran auch immer wieder die Golfstaaten attackiert.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.