Musikbranche

Die Änderungen treten am Freitag in Kraft. Sie betreffen lediglich vollständig oder hauptsächlich von KI erschaffene Musik; der unterstützende Einsatz Künstlicher Intelligenz etwa bei der Aufnahme ist weiter erlaubt. Die Entscheidung fiel, nachdem eine Cover-Version von Madonnas "Like a Prayer" im Juli Australiens meistgespielter Radio-Song wurde und in den Charts Platz vier erreichte. Wie der Produzent einräumte, waren Gesang und Schlagzeug KI-generiert.
Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.