Musikbranche
Charts in Australien verbannen KI-Songs

Die wichtigsten Musikcharts in Australien verbannen KI-generierte Songs. Wie die Australian Recording Industry Association mitteilte, zielen die neuen Richtlinien darauf ab, den "menschlichen Ursprung des künstlerischen Schaffens" zu schützen.

    Ein generiertes 3d Rendering zeigt einen Ausschlag nach oben und unten.
    KI-Songs feiern in der Musikbranche durchaus Erfolge - Australien reagiert nun. (Getty Images / akinbostanci)
    Die Änderungen treten am Freitag in Kraft. Sie betreffen lediglich vollständig oder hauptsächlich von KI erschaffene Musik; der unterstützende Einsatz Künstlicher Intelligenz etwa bei der Aufnahme ist weiter erlaubt. Die Entscheidung fiel, nachdem eine Cover-Version von Madonnas "Like a Prayer" im Juli Australiens meistgespielter Radio-Song wurde und in den Charts Platz vier erreichte. Wie der Produzent einräumte, waren Gesang und Schlagzeug KI-generiert.
    Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.