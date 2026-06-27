Der 60-Jährige erhielt auf einem Delegiertentreffen in Saarbrücken die dafür nötigen Stimmen. Im Saarland wird am 18. April 2027 ein neuer Landtag gewählt.
Die FDP ist seit 14 Jahren nicht mehr im Landesparlament vertreten. Das Bundesland wird derzeit von einer SPD-Alleinregierung unter Ministerpräsidentin Rehlinger regiert.
Die FDP ist seit 14 Jahren nicht mehr im Landesparlament vertreten. Das Bundesland wird derzeit von einer SPD-Alleinregierung unter Ministerpräsidentin Rehlinger regiert.
Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.