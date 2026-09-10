Geplante Steuerreform

CDU-Politiker Dennis Radtke (Florian Wiegand / dpa)

Bürger und Unternehmen müssten deutlich stärker entlastet werden, sagte

Radtke der "Rheinischen Post". Zur Gegenfinanzierung forderte der CDU-Politiker den Abbau von Subventionen sowie den Verzicht auf die Ausweitung der Mütterrente. Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge wächst in der Unionsfraktion der Widerstand gegen die Steuerpläne der Bundesregierung. Mehrere Abgeordnete fordern demnach zumindest einen ​vollständigen Ausgleich der kalten Progression im kommenden Jahr.

Das Bundeskabinett hatte den Gesetzentwurf von Finanzminister Klingbeil Anfang des Monats auf den parlamentarischen Weg gebracht. Vorgesehen ist eine Entlastung von rund zehn Milliarden Euro primär für Familien mit Kindern sowie Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.