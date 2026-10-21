Chemie ohne Erdöl: Wie die Kohlenstoffwende gelingen soll

Die Chemieindustrie gehört zu den größten Verursachern von Treibhausgasen. Deshalb will sie nun statt Erdöl Biomasse, Recycling und abgeschiedenes CO2 als Rohstoffquellen benutzen. Das erfordert neue Technologien und Milliardeninvestitionen.

    Eine Mitarbeiterin der UPM-Bioraffinerie Leuna spricht in ihr Funkgerät. Im Hintergrund ist ein hoher Turm aus Stahlrohren zu sehen.
    Eine Mitarbeiterin der UPM-Bioraffinerie Leuna. In der Raffinerie werden aus Holz Biochemikalien hergestellt. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)
    Ob PET-Flaschen, Folien oder Rohre: Viele Produkte aus der Chemieindustrie bestehen aus kohlenstoffhaltigen Verbindungen. Der Großteil des Kohlenstoffs stammt bislang aus fossilen Quellen. Das macht die Branche nicht nur abhängig von Erdöl- und Erdgasimporten, sondern trägt erheblich zum Ausstoß von Treibhausgasen bei und somit zur Klimaerwärmung.
    Die Herausforderung dabei: Anders als andere Industriezweige kann die Chemie nicht vollständig auf Kohlenstoff verzichten. Sie muss vielmehr neue Möglichkeiten erschließen.

    Überblick

    In Bewegung: Die Chemiebranche

    Strom aus Wind und Sonne ersetzt in Deutschland zunehmend fossile Energieträger. Doch für die Chemieindustrie reicht die Energiewende allein nicht aus. Nach Stahl und Beton ist sie die Industrie, die weltweit am meisten Treibhausgase verursacht.
    Nahaufnahme von braunen Medizinglasflaschen auf einer Fertigungslinie
    Nahaufnahme von braunen Medizinglasflaschen auf einer Fertigungslinie

    Chemie ohne Erdöl: Wie die Kohlenstoffwende gelingen soll

    32:57 Minuten15.10.2026
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm
    Illustration: Eine Frau hält eine riesengroße Lupe vor einen Laptopbildschirm

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    Um klimaneutral zu werden, muss die Branche nicht bloß ihre Energieversorgung umstellen. Auch die Basis ihrer Rohstoffe und deren Produktionsprozesse müssen verändert werden– vor Kohlenstoff als zentraler Rohstoff für Kunststoffe, Chemikalien und zahlreiche Alltagsprodukte.
    Derzeit stammt der Kohlenstoff überwiegend aus Erdöl. Danach reihen sich Erdgas und Kohle ein. Diese Rohstoffe könnte man nachhaltiger einsetzen. Für das Erreichen der Klimaziele, aber auch um unabhängiger von autokratisch geführten Ländern zu werden.

    Recycling als eine mögliche Lösung

    Kohlenstoff, der bereits in Kunststoffen gebunden ist, soll durch Recycling möglichst lange im Wirtschaftskreislauf bleiben und wiederverwendet werden. Idealerweise wird er mehrfach recycelt.
    Beim mechanischen Recycling werden Kunststoffe eingeschmolzen und zu neuen Produkten verarbeitet. 2023 wurden 38 Prozent aller Kunststoffabfälle in Deutschland auf diese Weise recycelt.
    Gelbe Tonne für Plastikmüll, Mülltrennung, Deutschland, Europa *** Yellow garbage can for plastic waste, waste separation, Germany, Europe Copyright: imageBROKER/TorstenxKrüger ibltok08195479.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hinsichtlich der Namensnennung des Fotografen im direkten Umfeld der Veröffentlichung!

    Plastikmüll

    Wie Kunststoff-Recycling in Deutschland besser werden könnte

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    Wie Kunststoff-Recycling in Deutschland besser werden könnte

    Während Glas und Papier hohe Recyclingquoten erreichen, wird mehr als die Hälfte des Kunststoffabfalls in Deutschland verbrannt. Das ist problematisch, da Plastik in der Herstellung und der Entsorgung Umwelt- und Klimaschäden verursacht.
    Beim chemischen Recycling werden die Kunststoffe hingegen in ihre molekularen Bausteine zerlegt, aus denen anschließend wieder neue Materialien entstehen können. Die aktuellen Verfahren sind jedoch energieintensiv und längst nicht alle Kunststoffarten können chemisch recycelt werden.

    Dennoch, langfristig könnte Recycling einen erheblichen Teil des benötigten Kohlenstoffs liefern. Forschende gehen davon aus, dass in einer weitgehend defossilisierten Chemieindustrie etwa die Hälfte des Kohlenstoffbedarfs über Recycling gedeckt werden könnte.

    Nachhaltiger produzieren: Carbon Capture

    Eine weitere wichtige Rolle in der Chemieindustrie spielt Carbon Capture. Bei diesem Verfahren wird Kohlendioxid aus der Luft genommen und anschließend gespeichert oder für neue Stoffe weiterverwendet. Allerdings ist CO₂ chemisch sehr stabil. Um daraus Produkte herzustellen, muss derzeit viel Energie aufgewendet werden.

    Holz statt fossiler Rohstoffe

    Als Ersatz für fossile Rohstoffe ist ebenso der Rohstoff Holz eine Option. In Deutschland wird Holz als Rohstoff bereits in der Bioraffinerie in Leuna in Sachsen-Anhalt genutzt. Dort wird vor allem überschüssiges Buchenholz aus Wäldern sowie Restholz aus Sägewerken verarbeitet. Das Holz kann in mehreren Schritten aufgespalten und zu unterschiedlichen Rohstoffen weiterverarbeitet werden.

    Der Holzbestandteil Lignin und flüssige Zuckerlösungen werden bei der Herstellung von Textilien, Verpackungen, Kosmetik, Baustoffen und Reifen bereits verwendet und können fossile Rohstoffe ersetzen.

    Vom Labor in die Fabrik

    Viele der umweltfreundlicheren Verfahren funktionieren bereits heute in Laboren. Die eigentliche Herausforderung liegt in der industriellen Umsetzung, in den Fabriken.
    Tankwagen vor Flugzeugen auf dem Rollfeld
    Tankwagen vor Flugzeugen auf dem Rollfeld

    EnergiekriseWarum Kerosin so schwer zu ersetzen ist
    Während Forschende mit Gramm-Mengen arbeiten, benötigt die Industrie Tonnenmaßstäbe. Hinzu kommen praktische Probleme: Verunreinigungen in Rohstoffen, lange Betriebszeiten und wirtschaftliche Anforderungen.
    Außerdem müssen zahlreiche Anlagen erst noch gebaut oder grundlegend angepasst werden. Raffinerien und Chemieanlagen sind meist auf fossile Rohstoffe optimiert. Biomasse oder CO₂ lassen sich nicht ohne Weiteres in bestehende Produktionsprozesse integrieren.

    Chemieindustrie als wichtiger Hebel gegen den Klimawandel

    2024 war das erste Jahr, in dem die Erde durchschnittlich mehr als 1,5 Grad wärmer war als je zuvor. Ein Jahr später lag der Wert nur knapp darunter. In einem Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen steht, dass das Pariser Klimaschutzabkommen nicht mehr zu halten sei und sich die Erde um mehr als 1,5 Grad erwärmen wird. Um die Erde wieder abzukühlen, könnte die Chemieindustrie ein wichtiger Hebel sein. 