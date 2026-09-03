Zweites Quartal

Die Chemieindustrie konnte ihre Umsätze steigern (Archivbild). (picture alliance / Peter Kneffel)

Sie nahmen nach Angaben des Branchenverbands VCI im zweiten Quartal um 7,3 Prozent zu. Als Gründe wurden eine leicht gestiegene Produktion und höhere Preise für ihre Produkte genannt. Das Produktionswachstum ist demnach sogar eine Folge des Iran-Kriegs: Viele Kunden hätten deshalb ihre Lager aufgefüllt, hieß es.

Der VCI wies gleichzeitig darauf hin, dass die Produktionsanlagen der Branche mit rund 73 Prozent weiterhin unterdurchschnittlich ausgelastet seien. Daher stelle die jüngste positive Entwicklung keine Trendwende dar.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.